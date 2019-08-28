Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом
В популярной программе для Android обнаружен опасный вирус
F-35I ударили по Ираку
Судьба подмосковных крыс взволновала иностранцев 
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Иранская правозащитница получила 15 лет тюрьмы за снятие хиджаба
Главный авторитет Азербайджана вернул вору в законе потерянный в 90-е титул
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
Туристы массово начали покидать Сочи
Новости партнеров

Россияне избили ветерана Беслана до состояния комы за замечание

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Воронцов

В Демском районе Уфы ветеран боевых действий на Кавказе, участник освободительной операции 2004 года в Беслане Александр Воронцов попал в больницу после избиения битой. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа».

Это произошло в июле 2019 года, но стало известно только сейчас. Воронцов возвращался домой с реки и сделал замечание мотоциклисту, который ехал на высокой скорости. Позже мотоциклист и его знакомые ворвались к Воронцову домой и избили его битой.

Воронцов до сих пор находится в больнице. Сразу после госпитализации он впал в кому, из которой вышел только сейчас, врачам пришлось удалить ему часть черепа. Кроме того, у пострадавшего парализована левая сторона тела.

В пресс-службе МВД Башкирии «Комсомольской правде» сообщили, что возбудили дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), нападавших разыскивают. Адвокат Воронцова Альберт Куманов предположил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза и допрос потерпевшего, который ранее откладывали по медицинским показаниям. После этого следствие окончательно сформулирует обвинение в отношении нападавших.

В конце июля в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Rolls-Royce напал на пешехода за то, что тот сделал ему замечание за проезд в неположенном месте. Владелец автомобиля обрызгал пешехода из перцового баллончика, после чего к нему подбежали еще два человека из машины, и втроем они нанесли пешеходу несколько ударов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ветерана из Уфы, освобождавшего детей из плена в Беслане, жестоко избила толпа хулиганов
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА КАВКАЗЕ И УЧАСТНИКА ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ В БЕСЛАНЕ ЕДВА НЕ ИЗБИЛИ НАСМЕРТЬ
Водитель элитного автомобиля избил пешехода за замечание
Пьяные россияне столкнули с лестницы сделавшую им замечание беременную соседку
Российская учительница избила пенсионерку за замечание о громкой музыке ночью
Другие материалы рубрики
Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
12:47Сегодня

Число погибших при обрушении стены в Новосибирске выросло до трех

14:32Сегодня

Раскрыта причина отсутствия Масхадова на переговорах с боевиками в Беслане

14:32Сегодня

С растущей смертностью от рака в российском селе начали бороться святой водой

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
14:18Сегодня

Москва отреагировала на интерес Минска к американской нефти

14:18Сегодня

Путин не поедет в Беслан

14:04Сегодня

Кремль прокомментировал покупки Путина у одной и той же мороженщицы

Россия00:0321 августа

«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»

Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
13:51Сегодня

Кремль прокомментировал надругательство полицейских над 17-летней в Анапе

13:16Сегодня

Власти уговорили остаться всех хирургов из больницы Нижнего Тагила

13:43Сегодня

Кремль отреагировал на освобождение Вышинского

Россия
Число погибших при обрушении стены в Новосибирске выросло до трех
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Раскрыта причина отсутствия Масхадова на переговорах с боевиками в Беслане
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
С растущей смертностью от рака в российском селе начали бороться святой водой
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Москва отреагировала на интерес Минска к американской нефти
Все материалы
Мир
Иранская правозащитница получила 15 лет тюрьмы за снятие хиджаба
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
США признали изоляцию России невозможной
«Там можно найти пришельцев»
 
Британскому парламенту запретят работу
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть
Все материалы
Бывший СССР
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Названа причина освобождения Вышинского
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Коломойский запретил критиковать Зеленского
Все материалы
Экономика
Россиян задумали лишить здоровых продуктов
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Названы богатейшие семьи России
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
МВД одобрило идею блокировать деньги россиян
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
Все материалы
Силовые структуры
Главный авторитет Азербайджана вернул вору в законе потерянный в 90-е титул
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Умер создавший зону «Белый лебедь» и сломивший 130 воров в законе генерал
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Обвиняемый в терроризме генерал Следственного комитета перенес инфаркт в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
F-35I ударили по Ираку
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия впервые показала Су-57э
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
SpaceX испытала маневрирующий лунный корабль
Все материалы
Спорт
Тренер отпраздновал победу на поле и умер
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
В России испугались ужесточения наказаний за допинг
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Порье представил победу над Нурмагомедовым и выбрал следующую жертву
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Женщина трижды повалила мужчину-соперника и восхитила комментатора UFC
Все материалы
Культура
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
«Опыта у меня нет. Выпиваю, но редко»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп
Рэпер L'One закрыл свой проект после скандала с лейблом Тимати
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
Актриса «Спасателей Малибу» надела футболку для феминисток и разъярила фанатов
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии
Все материалы
Интернет и СМИ
Прокурор из Донбасса ставила «классы» коммунизму, нацизму и ДНР
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Люди рассказали о самых безумных выходках психически больных родственников
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
«ВКонтакте» упал
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Скабеева восхитилась Зеленским после освобождения российского журналиста
Все материалы
Ценности
Невеста высмеяла своего жениха за подаренное ей позорное помолвочное кольцо
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Пожилая модель снялась в бикини 40-летней давности и поделилась ощущениями
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Пришедший в женском платье и туфлях на премию MTV мужчина восхитил пользователей
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Протестированы самые дешевые свадебные платья
Все материалы
Путешествия
Назван самый дорогой летний авиаперелет из России
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Кейт Миддлтон снова сэкономила из-за расточительности Меган Маркл
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Объяснена популярность Крыма у украинских туристов
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
В аэропортах задумали снять запрет на провоз жидкостей
Все материалы
Из жизни
Пожилой мужчина застрял головой в стремянке и пять дней ждал помощи
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Разъяренный слон изувечил непослушного велосипедиста
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Автомобиль грабителя угнали в разгар ограбления
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Мужчина пережил удар молнии и умер при попытке лечения коровьим навозом
Все материалы
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
BMW X6 выкрасили в «самый черный в мире цвет»
Hyundai захотела купить российский завод General Motors
Названы сроки появления в России нового Mercedes-Benz GLE Coupe
Все материалы
Дом
Украинцы начали скупать российское жилье
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россияне полюбили коммунальный быт
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Жерар Депардье стал землевладельцем в Белоруссии
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российским читателям облегчили жизнь
Объявился один из лидеров по развитию экологии в России
Все материалы