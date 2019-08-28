Россияне избили ветерана Беслана до состояния комы за замечание

В Демском районе Уфы ветеран боевых действий на Кавказе, участник освободительной операции 2004 года в Беслане Александр Воронцов попал в больницу после избиения битой. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа».

Это произошло в июле 2019 года, но стало известно только сейчас. Воронцов возвращался домой с реки и сделал замечание мотоциклисту, который ехал на высокой скорости. Позже мотоциклист и его знакомые ворвались к Воронцову домой и избили его битой.

Воронцов до сих пор находится в больнице. Сразу после госпитализации он впал в кому, из которой вышел только сейчас, врачам пришлось удалить ему часть черепа. Кроме того, у пострадавшего парализована левая сторона тела.

В пресс-службе МВД Башкирии «Комсомольской правде» сообщили, что возбудили дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), нападавших разыскивают. Адвокат Воронцова Альберт Куманов предположил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза и допрос потерпевшего, который ранее откладывали по медицинским показаниям. После этого следствие окончательно сформулирует обвинение в отношении нападавших.

В конце июля в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Rolls-Royce напал на пешехода за то, что тот сделал ему замечание за проезд в неположенном месте. Владелец автомобиля обрызгал пешехода из перцового баллончика, после чего к нему подбежали еще два человека из машины, и втроем они нанесли пешеходу несколько ударов.

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