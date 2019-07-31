Водитель элитного автомобиля избил пешехода за замечание

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Rolls-Royce напал на пешехода за то, что тот сделал ему замечание из-за проезда в неположенном месте, сообщает портал 78.ru.

Владелец автомобиля обрызгал пешехода из перцового баллончика, после чего к нему подбежали еще два человека из машины. Втроем они нанесли пешеходу несколько ударов.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, им оказался 26-летний местный житель, пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. На мужчину составили административные протоколы по части 2 статьи 12.15 КоАП (движение по тротуарам) и по часть 1 статьи 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей). Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела из-за нанесения телесных повреждений.

В июне в Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии из-за замечания о парковке. По словам дочери пострадавшего, пенсионер заметил водителя «ГАЗели», неправильно припарковавшего автомобиль, и сделал ему замечание. В ответ мужчина ударил его о кузов автомобиля, несколько раз толкнул, а затем избил руками и ногами. Потерпевший упал на асфальт и потерял сознание, очнувшись только у соседей, которые оказали ему помощь. Врачи диагностировали у пенсионера сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Сам конфликт попал на камеры наблюдения.

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