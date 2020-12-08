Россиянин выгнал на мороз детей сожительницы из-за куска колбасы

Житель Пермского края из-за взятого без разрешения куска колбасы выгнал на мороз детей сожительницы, мальчиков двух и четырех лет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что россиянин с возлюбленной распивали спиртное. В какой-то момент, когда взрослые не видели, один из малышей взял со стола кусок колбасы.

В ответ на это мужчина разозлился и выставил мальчиков без верхней одежды за дверь. Замерзших детей обнаружила соседка по лестничной клетке и вернула их матери, поругавшись при этом с ее ухажером.

За это россиянин избил старшего ребенка. Тогда дети обратились к соседке во второй раз, и она вызвала полицию.

В результате младший мальчик находится в больнице с переохлаждением, а старшего забрали в социально-реабилитационный центр. Сейчас их мать проверяет Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга помог сыну избить ребенка на детской площадке и сломал ему руку. Он со всей силы кинул оппонента сына об землю, после чего подросток стал бить соперника ногами. В настоящее время в конфликте разбирается полиция и инспекция по делам несовершеннолетних.