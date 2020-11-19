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Воспитательница избила ребенка в детсаду во время еды и попала на видео

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Воспитательница в детскому саду в Комсомольске-на-Амуре избила ребенка во время еды. Инцидент попал на видео, его опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах видно, как дети сидят за столом и едят, за ними наблюдают две женщины. Одна из них подходит к одному из воспитанников, начинает бить по рукам и насильно заставляет есть.

Узнавшие о произошедшем родители подали коллективную жалобу, после чего педагога отстранили от работы. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, допустившим насилие в адрес маленького ребенка.

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