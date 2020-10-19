В России воспитательница детсада насильно кормила захлебывавшегося едой ребенка

В городе Узловая Тульской области воспитательница местного детского сада насильно кормила с ложки плачущую и захлебывавшеюся едой девочку. Видео инцидента опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видно, как воспитанница с закинутой головой плачет, пока женщина кричит на нее и заставляет есть. «Давай, бери, кушай давай! Проглатывай», — говорит воспитательница, размахивая ложкой перед лицом девочки. Несколько раз она закашлялась. На видео также слышны звуки захлебывания.

Мать воспитанника того же детского садика пояснила изданию «Подъем», что воспитательница замещала другую сотрудницу и уволилась по собственному желанию. «Видео сняла няня, она же написала заявление в прокуратуру и в комитет образования. Есть информация, что эта женщина родственница нашей заведующей, и что ее уволили из другого детсадика за спиртные напитки», — рассказала женщина.

Ранее в Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» ударила ребенка за сорванный с клумбы цветок. Действия педагога заметила местная жительница. Она рассказала, что мальчику на вид было около трех лет. Женщина также поделилась видеороликом с объяснениями воспитательницы, на котором та заявила, что ребенок «заслужил это».