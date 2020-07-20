Воспитательница российского детдома ударила ребенка за сорванный цветок

В Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» ударила ребенка за сорванный с клумбы цветок. Действия педагога заметила местная жительница, сообщает издание «Подъем».

«Мы сидели с супругом и увидели, как воспитатель детского дома бьет по лицу ребенка со всей силы. Ему около трех лет на вид. У меня нет слов, не место таким людям в детских учреждения», — рассказала собеседница издания, подчеркнув, что планирует обратиться в органы по правам ребенка. Она также поделилась видеороликом с объяснениями воспитательницы, на котором та заявила, что ребенок «заслужил это».

В детском доме «Теремок» воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте с рождения до 4-х лет, в том числе, дети-инвалиды и дети с ВИЧ инфекцией. «30 лет заботы и любви в "Теремке"», — говорится на баннере, опубликованном на сайте учреждения.

Ранее сообщалось, что в Новодвинске Архангельской области воспитательница одного из местных детских садов таскала детей за волосы, оставляла их одних в комнате для игр и заливала шприцем воду в ухо одного из воспитанников в качестве наказания. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Руководство детсада бездействовало и не сообщало о фактах насилия. В отношении воспитательницы утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в неоднократном жестоком обращении с детьми.