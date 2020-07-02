Российская воспитательница выкинула ребенка из коляски и попала на видео

В Самаре воспитательница дома малютки «Солнышко» выкинула ребенка из коляски и попала на видео, женщину отстранили от работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что женщина сидит с детьми в беседке. В какой-то момент она переворачивает игрушечную коляску, и из нее выпадает ребенок. После падения он начинает плакать, лежит и не может встать, а воспитательница не помогает ему.

В министерстве заявили, что после проверки к россиянке применят меры дисциплинарного воздействия. Проверку также начали в областном Следственном комитете.

15 июня сообщалось, что воспитательница детского сада выпила спиртное на работе и уснула в детской кроватке. На опубликованном родителями видео видно, что женщина лежит и не отзывается на свое имя, а вокруг нее ходят дети без присмотра. Ее привлекли к административной ответственности, прокуратура начала проверку.

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