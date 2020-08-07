Младенец погиб после пролившегося кипятка из-за не обратившихся к врачу россиян

В Приморье следственные органы возбудили дело по факту гибели восьмимесячного ребенка, родители которого не обратились к врачу после того, как на него опрокинулся кипяток. Прокуратура ведет проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«По предварительной информации, на 8-месячного мальчика опрокинулся кипяток. Родители более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего ребенок умер. Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении.

В семье есть еще один ребенок. Сейчас решается вопрос о его изъятии.

В мае жительницу Магадана наказали за смерть ребенка, который умер после домашних родов. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Она не обратилась за медпомощью после родов, хотя заметила, что младенец не подает признаков жизни.