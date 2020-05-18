В России умер младенец с коронавирусом

В Саратовской области умер шестимесячный ребенок с подтвержденным коронавирусом. Об этом заявил советник министра здравоохранения российского региона Александр Колоколов, передает РИА Новости.

Младенец скончался от пневмонии в понедельник, 18 мая, в городе Новоузенск. Результат исследования на COVID-19 дал положительный результат. «Патологоанатомическим исследованием диагноз двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, подтвержден», — заявил Колоколов.

По его словам, ребенок родился маловесным в неполной семье из категории социального риска. После рождения мальчик получал специализированное лечение в отделении патологии новорожденных на базе клинического перинатального центра области, так как у него был выявлен врожденный порок развития центральной нервной системы.

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В Новоузенскую больницу младенец поступил в крайне тяжелом состоянии с признаками заболевания бронхо-легочного характера. При этом мать ребенка не обращалась за медицинской помощью в течение нескольких дней.

«Ребенка незамедлительно перевели на искусственную вентиляцию легких, начата инфузионная и антибактериальная терапия. На следующий день реаниматологом областной детской больницы констатирована отрицательная динамика состояния», —рассказал советник министра.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин отметил, что этот случай требует расследования.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до более 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

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