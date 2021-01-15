Чиновников в российском регионе отправили расчищать дороги от снега

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил местных чиновников на расчистку дорог из-за сильного снегопада. Он поручил правительству региона, властям муниципалитетов, местным ведомствам и министерствам выделить до 25 процентов сотрудников для выполнения работ. С инициативой Белозерцев выступил на совещании с главами муниципалитетов, запись которого опубликована в Instagram-аккаунте главы региона.

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Белозерцев назвал предложение «нормальным подходом» и отметил, что в области не хватает техники, с помощью которой можно было бы расчистить улицы. Глава призвал чиновников помочь коммунальным службам привести в порядок тротуары, парковки, подходы и подъезды к домам и другим зданиям. Губернатор подчеркнул, что руководители предприятий организаций не должны ждать, когда к ним приедет техника, а могут сами обеспечить уборку снега. Белозерцев также попросил выполнить работы качественно, а не оставлять «козьи тропы», из-за которых страдают россияне.

По данным издания «Комсомольская правда», вскоре были расчищены дороги около пунктов выдачи детского питания, детских садов, школ, остановок общественного транспорта и поликлиник. В общей сложности в процессе были задействованы 87 сотрудников правительства области и 128 специалистов из администрации Пензы, городской думы, некоторых управлений и ведомств.

В ноябре 2020 года в сети вызвала восторг жительница Владивостока, которая решила самостоятельно убрать снег с дороги в одном из микрорайонов города. Тогда участники обсуждения увидели на фото стоящую рядом коляску и предположили, что женщина не смогла проехать с ребенком из-за снежных завалов. В итоге пользователи поблагодарили ее за работу.

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