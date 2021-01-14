Российская чиновница захотела помешать ремонту дороги и ввела режим ЧС

Глава российского поселка Белый Яр (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Елена Никифорова захотела расторгнуть муниципальный контракт с подрядчиком и, чтобы помешать ему выполнить свои обязанности, ввела режим ЧС. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Сумма контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог, а также объектов дорожного хозяйства превышала 21 миллион рублей. Он был заключен между администрацией Белого Яра и бизнесменом по результатам аукциона.

Несмотря на законные условия договора, Никифорова решила создать предпринимателю условия, при которых он бы не смог провести ремонтные работы. Для этого чиновница ввела режим ЧС без каких-либо предпосылок для этого. В итоге подрядчик был вынужден подписать соглашение о расторжении договора, и контракт подписали с другим исполнителем без проведения конкурса.

Прокуратура провела соответствующую проверку действий Никифоровой. В результате в отношении чиновницы возбудили три уголовных дела по статьям о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившем крупный ущерб, а также превышении должностных полномочий.

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