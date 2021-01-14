Российский регион стал самым загруженным в мире по трафику на дорогах

Московский регион по итогам 2020 года стал самым загруженным в мире по трафику на дорогах. Данный показатель составил 54 процента — это значит, что поездка займет в среднем на 54 процента больше времени, чем при свободных дорогах. Об этом говорится в рейтинге компании TomTom.

Пробки в столице России и области уменьшились в 2020 году на пять процентов по сравнению с 2019 годом. Самым загруженным месяцем назвали декабрь (74 процента), а месяцем с самым низким трафиком — апрель (восемь процентов). В утренний час пик индекс равнялся 74 процентам, в вечерний — 99 процентам. Самым тяжелым периодом признали вечер четверга с 18 до 19 часов. В среднем водители, которые вынуждены были ехать по московским дорогам в часы пик, потеряли 200 часов за год.

Другим мегаполисом, где с трафиком наблюдается тяжелая ситуация, стал Мумбаи (53 процента) — здесь на год в среднем приходится 133 дня без пробок (в Московском регионе таких только 66). Далее в рейтинге по загруженности идут Стамбул (51 процент, 80 дней), Бангалор (51 процент, 147 дней) и Нью-Дели (47 процентов, 64 дня).

Наименее загруженными оказались Ухань (16 процентов, 127 дней), Чикаго (17 процентов, 137 дней), Тяньцзинь (21 процент, 26 дней), Шанхай (22 процента, 79 дней) и Шэньчжэнь (23 процента, 53 дня).

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru