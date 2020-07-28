Воробьев рассказал о снижении трафика на дорогах Подмосковья

Открытие современных станций Московских центральных диаметров позволяет снизить трафик на дорогах Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 28 июля.

Он отметил, что открытие станций МЦД приводит к значительному сокращению числа пробок на магистралях.

«Уже в этом году мы выделили деньги на Ярославское направление, на Зеленоград — Раменское. Все это имеет принципиальное значение для качества жизни людей и для экономики мегаполиса», — сказал Воробьев.

Во вторник Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли пригородный вокзал Нахабино на МЦД-2 после проведенной реконструкции. После мероприятия в своем Telegram-канале губернатор писал, что жители Нахабино смогут экономить на дороге в столицу до 40 минут. По его словам, к 2025 году с учетом жилищной застройки пассажиропоток составит 30 тысяч человек в сутки.