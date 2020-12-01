Российского чиновника обязали отремонтировать «гребаную яму» на дороге

Главу Карталинского муниципального района Челябинской области Анатолия Вдовина обязали отремонтировать дорожную яму в городе Карталы. Региональная прокуратура обратила внимание на ситуацию после того, как местный житель Анатолий Шестаков за собственный счет засыпал неровность камнями и прозвал ее «гребаной ямой». Постановление опубликовали на сайте ведомства.

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Правоохранительные органы проверили состояние дороги на пересечении улиц Воротилина и Садовой и заметили, что в некоторых местах в покрытии образовались ямы. Вскоре прокуратура постановила, что выявленные дефекты противоречат нормативам и возбудила дело об административном правонарушении в отношении сотрудника местной администрации, в ведении которого находился проблемный участок дороги. Ведомство также выписало постановление, согласно которому устранить нарушения должен глава района.

Сотрудники прокуратуры приехали на перекресток после того, как Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился видео. Россиянин рассказал, что вынужден «делать то, что должна делать администрация». Мужчина собрал на своем участке куски бетона, камни и осколки плитки, которые остались после ремонта дома, и засыпал ими неровность. В общей сложности Шестакову понадобилось три тележки камней. В конце видео он отметил, что таким способом хотел «достучаться» до чиновников и продемонстрировать реальное положение дел.

В ноябре 2020 года жители Самары возложили на безнадежную дорожную яму на пересечении двух районов искусственные цветы. Россияне хотели обратить внимание местных властей на проблему дорожного полотна и показать, что «похоронили» неровность вместе с надеждой на ремонт. По словам жителей, они несколько раз писали обращения в разные ведомства, но районные администрации перекладывали ответственность друг на друга и не решали проблему.

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