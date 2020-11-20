Жители российского города устроили похороны безнадежной ямы

Жители Самары возложили на дорожную яму, которая находится в границе двух районов города, искусственные цветы. Таким способом россияне хотели показать, что «похоронили» ее вместе с надеждой на ремонт полотна. Фотографии ямы опубликовали в сообществе «ДТП Самара» во «ВКонтакте».

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Местные жители устроили акцию на проспекте Карла Маркса, который проходит в границах Ленинского и Железнодорожного районов, где на протяжении нескольких лет существует проблема с дорожным покрытием. Там образовалась глубокая яма, которая в непогоду наполнятся водой. Чтобы обратить внимание властей на проблему, горожане положили рядом с ямой небольшие искусственные цветы.

Жители несколько раз писали обращения в разные ведомства, но попытки оказались безнадежными. Автор публикации Валерий Сизов отметил, что администрации районов перекладывают друг на друга ответственность за ремонт и не решают проблему. По словам Сизова, позже выяснилось, что эта часть дороги относится к департаменту городского хозяйства и экологии. На данный момент в Самаре надеются, что коммунальщики заделают яму к зиме.

В сентябре 2020 года подобную акцию провели жители Владивостока, где на центральной площади местные власти установили лавочки, дизайн которых напомнил горожанам надгробия. На проект благоустройства потратили более десяти миллионов рублей. Жители не оценили идею и возложили на лавочки цветы и прикрепили памятные таблички. Несколько недель спустя из-за общественного резонанса объекты демонтировали, а городские власти пообещали проверить правомерность закупки лавочек.

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