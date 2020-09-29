Россияне похоронили здравый смысл из-за «лавочек-надгробий»

Во Владивостоке установили 10 вазонов, 5 урн и 10 скамеек, на которые из бюджета выделили 10,8 миллиона рублей. Гранитные лавочки напомнили местным жителям надгробия, поэтому люди решили возложить на них цветы. Об этом сообщает VL.ru.

Россияне похоронили эстетику и вкус, здравый смысл и комфортную городскую среду, установив памятные таблички. Также рядом с лавочками на гранитную урну поставили траурные венки.

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Издание отмечает, что такое благоустройство началось около года назад. Согласно опросу на сайте VL.ru, 75,5 процента жители города согласны, что такие гранитные конструкции похожи на могилы.

«Нам хотелось бы гордиться своим городом, но нам приходится испытывать острое постоянное чувство стыда», — заявил один из организаторов «траурной» церемонии Иван.

Горожане сочинили эпитафию по такому случаю: «Владивостоку дана свыше неповторимая природная красота. Склоны его сопок могли быть покрыты аккуратными скверами, а на вершинах, с уютных видовых площадок, можно было бы любоваться восходящим из золотистого моря солнцем. (...) Но, как оказалось в 2020 году, понятие красоты не универсально. Своеобразное видение красоты порождает кадки из фанеры на колесиках, аляповатые вазоны сомнительного цвета и скамейки, каждая из которых соревнуется в стремлении быть более дорогой и менее удобной. Красота Владивостока убита. Здесь ее надгробный камень».

Тем временем власти Владивостока заявили, что пока не будут ничего убирать, передает РИА Новости. Таким образом чиновники хотели обновить уже устаревшие и местами полностью пришедшие в негодность конструкции.

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