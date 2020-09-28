В российском городе выбрали лучший балкон

В городе Биробиджан (Еврейская автономная область) в рамках конкурса «Биробиджанский дворик-2020» выбрали победителя в номинации «Лучший балкон». Однако имя его хозяина не уточнили. Об этом сообщает «Региональное Информационное Агентство Биробиджан».

На данный момент известно, что балкон находится в жилом доме на улице Пригородная. В сети появились фотографии предполагаемого победителя. Он представляет собой обычный российский незастекленный балкон, стены которого сделаны из кирпича и выкрашены в белый цвет. Главной особенностью балкона служат горшки с яркими петуниями розового, бордового, фиолетового, желтого и сиреневого цветов.

В администрации города отказались называть имя хозяина лучшего балкона, так как планируют объявить об этом на официальной церемонии. Мэрия только дала краткое описание фотографии: «Первое место присуждено оформленному балкону…». О том, когда чиновники вручат награды и по каким критериям определили лучший балкон, не сообщается.

В мае 2020 года стало известно, что в Москве в период самоизоляции жители высоко оценили наличие балконов в домах. Они организовывали там места отдыха и рабочие места. В агентстве недвижимости отметили, что потенциальные покупатели жилья стали чаще обращать внимание на то, имеет ли квартира в новостройке выход на балкон или лоджию.

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