Россиянка предпочла старый барак с балконом новой «трешке» без него

Россиянка при расселении из аварийного дома предпочла старый барак с балконом новой «трешке» без него. Теперь женщина планирует отстаивать свои права в суде. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

Наталья Королева проживает в поселке Магистраль в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). В прошлом году ее дом решили расселить, признав аварийным. По закону каждый из жильцов имеет право на жилье размером не меньше, чем то, из которого переезжает, без учета площади территорий общего пользования. В старом бараке Королева занимала одно из помещений с выходом на балкон по договору социального найма.

Администрация города предложила ей переехать из старого дома в комнату в новой «трешке», однако такой вариант россиянку не устроил, так как там не было балкона. Наталья рассудила, что вправе рассчитывать на больший метраж. Такую логику в управлении по жилищной политике администрации Нижневартовска посчитали спорной. В ведомстве подчеркнули, что женщине выдали комнату даже больше по площади, чем у нее была до этого: 17 квадратных метров вместо 15,5.

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Другой причиной, почему Королева отказалась от новой комнаты, стало ее желание получить квартиру из маневренного фонда, чего она уже давно добивается от администрации. Однако там не собираются удовлетворять этот запрос, так как у женщины имеется постоянное жилье. Но Наталья не хочет туда переезжать, считая, что тем самым она согласится на условия, которые готовится оспаривать в суде. Поэтому она планирует пока оставаться в доме, где уже долгое время нет воды и отопления.

Месяцем ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга отказались от идеи штрафовать граждан, самовольно остекливших свои балконы после 11 января 2020 года. До этого под действие закона подпадали все петербуржцы, не получившие разрешений на видоизменение балконов, в том числе владельцы квартир в спальных районах, где массовое остекление производилось много лет назад. Это связано с тем, что балконные плиты являются общедомовым имуществом.

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