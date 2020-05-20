Оперный певец исполнил арию с балкона многоэтажки

Жильцы одного из спальных районов Санкт-Петербурга сняли на камеру мужчину, поющего арию Con te partirò («Уйду с тобой») на балконе многоэтажного дома. Видео было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснилось, песню исполнил профессиональный оперный певец Михаил Павлов. Таким образом он решил порадовать соседей, заскучавших в самоизоляции.

Ролик набрал свыше 2000 просмотров. Пользователи «ВКонтакте» положительно отозвались о выступлении певца: «Это круто! Молодец», «Силен!».

Ранее разбавить самоизоляцию соседей решил солист из Челябинска. В своем музыкальном выступлении он исполнил «Катюшу».

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