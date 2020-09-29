В российском городе появилась детская площадка «Силовичок»

В Архангельске появилась детская игровая площадка «Силовичок». На это обратил внимание пользователь Fun Video на TJournal.

На объекте установлены карусели в виде нарочито «мультяшных» танков и самолетов. Также на ней поставлены «крестики-нолики» с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция, на которой написано «Я люблю Юнармию».

За пределами площадки нарисовано граффити с девизом Воздушно-десантных войск «Сбит с ног — сражайся на коленях. Идти не можешь — лежа наступай». Судя по виднеющемуся плацу, площадка расположена на территории военного городка.