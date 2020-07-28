В России на детскую площадку выпал дождь из женских трусов и бюстгальтеров

В подмосковной деревне Самотовино из воздушного шара на детскую площадку высыпали кучу женского белья. Дождь из женских трусов и лифчиков местные жители сняли на видео. Ролик публикует Telegram-канал Hue.

На появившихся в сети кадрах видно, что женское белье стали «примерять» дети. Автор ролика спрашивает у детей, где они взяли трусы и бюстгальтеры, а те ему отвечают: «С неба упало». Снявшему другое видео местному жителю упавшие с неба пакеты помяли машины.

Автор третьего видео прокомментировал увиденное так: «Вот такие вот дела у нас творятся». Он также подчеркнул, что в этой куче «каждая дама найдет себе вещей на любой вкус».

Ранее в подмосковных Люберцах россиянка получила травму позвоночника и множественные переломы из-за падения на нее мешка строительного мусора. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Следственный комитет организовал проверку. Ведомство намерено получить объяснения рабочих, сбросивших мусор и покалечивших россиянку, а также изучить документацию строительной компании по технике безопасности.