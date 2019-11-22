Victoriaʼs Secret впервые за четверть века отменил ежегодный показ нижнего белья

Американский бренд женского белья Victoriaʼs Secret впервые за 25 лет отменил традиционный ежегодный показ Victoriaʼs Secret Fashion Show. Об этом сообщил финансовый директор компании L Brands, владеющей фирмой, Стюарт Бургдорфер, пишет Fortune.

По его словам, организация планирует пересмотреть позиционирование бренда. Кроме того, он отметил, что в последние годы число зрителей показов значительно снизилось и мероприятие практически не оказывало влияния на продажи белья.

«Мы будем продолжать взаимодействие с покупателями, но по масштабам это будет нечто другое, не похожее на показ мод», — рассказал он, добавив, что Victoriaʼs Secret Fashion Show было «выдающимся маркетинговым достижением».

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Показы Victoriaʼs Secret проводились ежегодно начиная с 1995 года. В них принимали участие одни из самых популярных моделей в мире, в том числе так называемые «ангелы» бренда, рекламировавшие белье и выходившие на подиум с крыльями за плечами, — Лили Олдридж, Стелла Максвелл, Сара Сампайо, Жозефин Скривер, Барбара Палвин. С 2001 года шоу транслировалось на американском телевидении.

В декабре прошлого года американская топ-модель и одна из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret Тейлор Хилл опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи без макияжа. На снимке были видны все несовершенства кожи Хилл. Подписчики набросились на модель с критикой в комментариях.

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