Рабочие выбросили с 12-го этажа мешок с мусором и покалечили россиянку

В городском округе Люберцы россиянка получила травму позвоночника и множественные переломы из-за падения на нее мешка строительного мусора. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, 14 июля 38-летняя женщина выходила из подъезда строящегося дома. В этот момент на нее с 12-го этажа упал мешок строительного мусора. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Следственный комитет организовал проверку. Ведомство намерено получить объяснения рабочих, сбросивших мусор и покалечивших россиянку, а также изучить документацию строительной компании по технике безопасности.

2 июля сообщалось, что в подмосковном Красногорске четырехлетней девочке разбило голову бутылкой, которую дети выбросили вместе с мусором из окна дома. Девочку прооперировали, однако практически сразу после операции она смогла гулять и разговаривать. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что для нее важно не наказание для семьи мальчика, который выбросил бутылку, а «чтобы все осознали всю серьезность ситуации».