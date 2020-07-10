Раскрыто состояние четырехлетней девочки после удара бутылкой по голове в России

Четырехлетняя девочка из подмосковного Красногорска, которая получила удар по голове выброшенной из окна бутылкой, идет на поправку после операции. О ее состоянии рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, слова приводит «360» в своем Telegram-канале.

«Она уже гуляет, разговаривает, общается — у нее нет никаких нарушений. (...) Сейчас очень важно, чтобы семья — а у нее большая семья, есть брат и сестры — чтобы они выполняли предписания врачей», — сказала Мишонова.

Отвечая на вопрос телеканала о том, какую ответственность понесет семья мальчика, который вместе с друзьями выбросил бутылку из окна, Мишонова заявила, что ей важно не наказание, а «чтобы все осознали всю серьезность ситуации».

Ранее стало известно, что в Красногорске на бульваре Космонавтов, 5 проходившей мимо вместе с родителями четырехлетней девочке разбило голову бутылкой, которую выбросили вместе с мусором из окна. Произошедшее попало на видео, на кадрах видно, что семья проходит по улице и в это время на ребенка что-то падает, к ней подбегают родители.

По камерам видеонаблюдения удалось установить квартиру, в ней проживают мать с семилетним сыном. Известно, что в этот день к мальчику приходили два друга из этого же подъезда. Предположительно, мусор в окно выбросил кто-то из них. По данным РИА Новостей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!