Стало известно состояние четырехлетней россиянки после удара бутылкой по голове

Четырехлетняя девочка из подмосковного Красногорска, получившая удар по голове выброшенной из окна бутылкой, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе главы города, передает РИА Новости.

В администрации добавили, что девочке провели операцию, она находится под постоянным контролем врачей.

Ранее 2 июля стало известно, что в Красногорске возле дома №5 на бульваре Космонавтов четырехлетней россиянке разбило голову бутылкой, которую выбросили вместе с мусором из окна, под которым она проходила в этот момент с родителями. Произошедшее попало на видео, на кадрах видно, что семья проходит по улице и в это время на ребенка что-то падает, к ней подбегают родители.

По камерам видеонаблюдения удалось установить квартиру, в ней проживают мать с семилетним сыном. Известно, что в этот день к мальчику приходили два друга из этого же подъезда. Предположительно, мусор в окно выбросил кто-то из них. Как пишет РИА Новости, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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