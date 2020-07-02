Осколок оконного стекла упал и убил ребенка в Подмосковье

Ребенок выпал из окна квартиры на первом этаже и умер из-за попавшего в тело осколка стекла, сообщает «Московский комсомолец».

Несчастный случай произошел вечером в среду, 1 июля, в поселке Раос Раменского района Московской области. Мальчик находился у себя дома и облокотился на створку окна. Оно выпало вместе с ребенком. Высота была небольшой, но стекло разбилось и перерезало артерию. Мальчик истек кровью на руках у матери, спасти его не удалось.

Ранее в подмосковном Красногорске дети выкинули мусор из окна квартиры, и находившаяся в пакете стеклянная бутылка упала на голову четырехлетней девочке. Инцидент попал на видео. Пострадавшую прооперировали, она находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.

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