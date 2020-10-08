«Лавочки-надгробия» во Владивостоке убрали

Гранитные «лавочки-надгробия» убрали с центральной площади Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель мэрии пояснил, что такое решение было принято «в связи с общественным резонансом». Сейчас скамейки находятся на закрытой территории, их дальнейшая судьба будет решаться администрацией города совместно с общественностью и профессиональным сообществом.

Чиновник также указал, что сейчас проводится проверка правомерности закупки лавочек и вазонов.

Скамейки, урны и вазоны, на которые выделили более 10 миллионов рублей, появились в центре Владивостока в конце сентября. Лавочки вызвали у местных жителей ассоциацию с надгробными плитами. Из-за схожести скамеек с надгробиями россияне начали возлагать на них венки и крепить таблички. Такая церемония символизировала похороны красоты, эстетики, вкуса и здравого смысла. Местные жители также сочинили эпитафию, в которой рассказали, что благоустройство города стало менее удобным, а «красота Владивостока убита».