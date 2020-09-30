«Лавочки-надгробия» во Владивостоке пообещали адаптировать для жителей

Мэр города Владивостока пообещал жителям решить проблему с «лавочками-надгробиями» и адаптировать их под окружающую территорию. Об этом сообщает издание «Подъем».

Скамейки, урны и вазоны, на которые выделили более 10 миллионов рублей, появились в центре города. Лавочки вызвали у местных жителей ассоциацию с надгробными плитами. Вскоре в городской мэрии заявили, что проблему будут решать. Для этого создадут архитектурный отдел из чиновников, специалистов дизайна и общественности, которые обсудят, как адаптировать лавочки. В местной прокуратуре отметили, что по факту закупки таких элементов благоустройства проведут проверку.

Из-за схожести скамеек с надгробиями россияне начали возлагать на них венки и крепить таблички. Такая церемония символизировала похороны красоты, эстетики, вкуса и здравого смысла. Местные жители также сочинили эпитафию, в которой рассказали, что благоустройство города стало менее удобным, а «красота Владивостока убита».

В феврале Владивосток вошел в рейтинг самых скромных городов России. Он оказался там на девятом месте. Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень. После Владивостока в топ-10 разместился Челябинск. Что касается Москвы, то ей отдали 20-е место.

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