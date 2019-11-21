Российский подъезд превратили в тюремную клетку

В Невинномысске (Ставропольский край) жители настолько устали от шумных компаний, которые мусорят и пьют во дворе, что обнесли лавочки рядом с подъездом железной решеткой, напоминающей тюремную клетку. Фотография появилась в одном из Instagram-сообществ города.

Некоторые пользователи сети посмеялись над подобной инициативой, однако большинство поддержало отчаявшихся жителей. «Люди заколебались бороться», «Что там творится — это кошмар», «Рядом еще общежития», «Парнишку при мне скорая забирала, да уже было поздно: надышался», — поделились горожане в комментариях.

Жители также сообщили, что лавки рядом с соседними подъездами из-за вандалов спасти не удалось. По словам невинномысцев, пенсионерки выносят на улицу табуретки из дома и сидят на них, потому что мест для отдыха больше не осталось.

В ноябре 2019 года Москва, Омск и Екатеринбург возглавили рейтинг российских городов, жители которых меньше всего верят незнакомцам и в целом отмечают, что войти к ним в доверие довольно сложно.

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