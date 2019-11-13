Названы города России с самыми недоверчивыми жителями

Москва, Омск и Екатеринбург возглавили рейтинг крупных российских муниципалитетов, жители которых меньше всего верят незнакомым людям и в целом отмечают, что войти к ним в доверие довольно сложно. Список, имеющийся в распоряжении «Ленты.ру», составлен независимым агентством Zoom Market.

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В ходе опроса шесть процентов респондентов заявили, что становились жертвами обманщиков и аферистов. 89 процентов граждан, попавших в выборку, слышали о нечестном поведении, обманах и махинациях.

Четвертое место рейтинга недоверчивых городов занял Новосибирск, пятое — Тюмень. Далее следуют (в порядке возрастания степени доверчивости): Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Челябинск, Краснодар, Уфа, Санкт-Петербург, Красноярск, Брянск, Чита, Самара, Симферополь, Воронеж, Нижний Новгород, Саранск, Вологда, Саратов и Иваново.

В сентябре текущего года был опубликован рейтинг российских городов с самыми высокомерными людьми. Тогда в первую пятерку попали Воронеж, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Краснодар.

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