Россиянин сам отремонтировал дорогу и возмутил пользователей соцсети

В городе Конаково Тверской области мужчина самостоятельно заделал яму, образовавшуюся на дороге около его дома. Снимки работ были опубликованы в сообществе «Конаково — наш город» во «ВКонтакте». Не все пользователи соцсети положительно оценили поступок россиянина.

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«Сегодня услышала стук за окном и выглянула. Парень сам заделывает яму на дороге кирпичами. Сосед по дому №29 на улице Васильковского живет здесь 30 лет и не помнит, чтобы эта дорога ремонтировалась. Автомобилисты едут прямо под окнами. Вот решил заделать яму на дороге своими силами. Спасибо, Алексей! Это поступок настоящего мужика», — написала автор публикации.

На фотографиях видно, что россиянин достает из своего автомобиля кирпичи и укладывает их на дорогу. Некоторых членов сообщества происходящее возмутило. «Триумф бюрократа, наконец-то свершилось чудо, теперь мы платим дорожный налог и сами ремонтируем дороги», — саркастически отметил один из них. «Потом еще бордюры будем за ними сами убирать», — добавил другой. «Какие-то причуды, а не дорога», — заключила третья.

Ранее в сентябре астраханскому губернатору Игорю Бабушкину пришлось извиняться перед водителем, который провалился в яму на дороге. Инцидент произошел в столице региона, на улице Савушкина. Очевидцы сняли на видео, как Lada попала передними колесами в образовавшийся посреди проезжей части провал, а через несколько секунд под весом автомобиля провал увеличился, и транспортное средство почти наполовину ушло под землю.

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