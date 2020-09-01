Губернатор извинился перед провалившимся в яму на дороге россиянином

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин извинился перед водителем, который провалился в яму на дороге. Инцидент произошел накануне на улице Савушкина, сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 1 сентября.

Очевидцы сняли на видео, как Lada попала передними колесами в образовавшийся посреди проезжей части провал, а через несколько секунд под весом автомобиля провал увеличился, и транспортное средство почти наполовину ушло под землю.

Приехавший на место происшествия губернатор области пообещал владельцу машины полностью компенсировать ущерб.

По словам специалистов, яма образовалась из-за повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой.

Игорь Бабушкин возглавляет регион с июня прошлого года, до этого в течение девяти месяцев он был заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Имеет звание полковника, награжден Орденом Мужества.