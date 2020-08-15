Россиянин под наркотиками протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео

В Санкт-Петербурге россиянин под наркотиками зажал стеклом автомобильной двери руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге. Произошедшее попало на видео, его опубликовало Piter.TV.

На кадрах видно, как машина на высокой скорости тащит за собой темную фигуру. В какой-то момент инспектор отцепляется от автомобиля и прокатывается по дороге на несколько метров вперед. Некоторое время он лежит на проезжей части, проезжающие мимо автомобили не останавливаются. Позднее к нему подъезжает полицейская машина, но не забирает его. После этого мужчина встает и медленно идет в противоположную сторону.

В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что ДТП произошло рано утром 15 августа. Водитель ехал на автомобиле BMW, наряд ДПС выяснил, что у него архивные номера и остановили его на набережной Обводного канала.

Во время проверки документов водителя пассажир пересел на его место и завел двигатель. Один из инспекторов попытался его остановить, но тот наехал на него и зажал руку. Автомобиль тащил инспектора на расстоянии около 700 метров, после чего виновник скрылся с места происшествия. В ведомстве уточнили, что инспектору понадобилась медпомощь, но сейчас его состояние удовлетворительное. Там не исключили, что в наркотическом опьянении были оба мужчины.

Автомобиль позднее нашли на улице Степана Разина, приблизительно в 6 километрах от набережной. Полицейские поймали водителя, когда он возвращался к автомобилю. Задержанным оказался уроженец Архангельской области, которого ранее привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во время разговора с полицейскими один из мужчин заявил, что его задержали за то, что он «проходил мимо», второй сказал, что причиной стало вождение в состоянии алкогольного опьянения.