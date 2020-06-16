Водитель Mercedes избил троих сотрудников ГИБДД и скрылся на Maserati

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников полиции, которые остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета России (СКР).

В ночь на 16 июня возле Александровского парка двое сотрудников патрульно-постовой службы и один инспектор ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина с неустановленным лицом. Они напали на полицейских и избили их, после чего один из подозреваемых скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ведется поиск сбежавшего подозреваемого.

Полицейские остановили Mercedes-Benz GL500, но водитель и пассажир отказались предъявлять им документы, сообщает 47news.ru. Тогда силовики попытались сопроводить мужчин до служебного автомобиля, но те набросились и избили их. Водитель Mercedes успел запрыгнуть в подъехавший автомобиль марки Maserati, а его товарища полицейские сумели скрутить. Им оказался 22-летний житель Дагестана.

Полиция установила, что Mercedes принадлежит 38-летнему жителю Дагестана, а хозяином Maserati является 28-летний житель Санкт-Петербурга.

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