Яма в российском городе превратилась в «портал в подземелье»

Дорожная яма около смоленского торгового центра «Славянский» превратилась в «портал в подземелье». Так ее назвали местные журналисты, которые предположили, что таким способом можно избавиться от большого количества торговых точек, сообщает издание Readovka67.

Местные жители поделились с изданием фотографией тротуара. На снимке видно, что перед входом в торговые ряды образовалось большое углубление, из-за чего вокруг него потрескалось дорожное покрытие. Аварийный участок обнесли красно-белой лентой, предупреждающей об опасности.

По данным издания, образовавшаяся яма похожа не только на портал, но и на «врата в ад». Оказалось, что проблемы с тротуаром в городе начались больше месяца назад. Сначала под землю ушел только небольшой участок асфальта, однако со временем яма увеличилась. После случившегося журналисты задались вопросом, обвалится ли весь торговый центр, если тротуар не отремонтируют.

В октябре 2020 года недавно отремонтированный тротуар ушел под землю на пересечении двух улиц в Саратове и фактически превратился в ловушку для жителей. В углублении появилась вода и стала заметна труба. Местные журналисты предупредили, что в темное время суток горожане могут упасть в яму, так как коммунальщики никак не обозначили опасный участок.

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