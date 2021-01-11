Дорогу отремонтировали ковром в украинском городе

В украинском городе Черкассы неизвестные отремонтировали яму на дороге с помощью расписного ковра. Соответствующая фотография опубликована на странице «Справжні Черкаси» в Facebook.
На снимке видно, что ковер положили поверх огромной ямы. Сверху конструкцию придавили камнями, чтобы ее не унесло ветром.
В комментариях к фотографии пользователи социальной сети пошутили, что предмет интерьера остался после неудачной «парковки» героя мультфильма «Аладдин».
В ноябре прошлого года российскую дорогу в Иркутской области посыпали человеческими останками. Жители города Киренска заметили на дороге череп и кости после того, как подрядчик посыпал ее песком из-за льда. Полиция уже начала проверку. По одной из версий, землю взяли рядом с кладбищем, по другой — привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.