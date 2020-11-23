Убирающая снег женщина с коляской вызвала восторг в сети

Жительница Владивостока вызвала восторг в сети после того, как решила самостоятельно убрать снег с дороги в микрорайоне Снеговая Падь. На фотографии пользователи интернета заметили стоящую рядом коляску. Об этом сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Instagram-аккаунт о жизни города.

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Подписчики предположили, что женщина не смогла пройти с коляской из-за сугробов и решила самостоятельно разгрести завалы. Некоторые из них похвалили активистку и поблагодарили ее за работу. Одна из подписчиц отметила, что недавно во время прогулки с ребенком ей тоже пришлось расчищать лестницы от снега.

Однако некоторых пользователей возмутило произошедшее. Они поинтересовались, почему горожане вынуждены чистить дороги вместо коммунальщиков. Другие подписчики оказались недовольны поведением автора, который стал фотографировать женщину, вместо того чтобы помочь ей. «Зачем помогать маме с ребенком, лопата же одна на двоих будет. Задача автора — сфотографировать и пост добра выложить», — отметили в комментариях.

Ранее в ноябре во Владивостоке прошел ледяной дождь, из-за которого дороги, машины и деревья покрылись ледяной коркой. Местный житель снял на видео последствия разрушительной стихии и показал, что автомобили вмерзли колесами в ледяной покров на асфальте. Автор ролика предположил, что толстый слой льда может служить антиугонной системой.

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