Российский дворник провалился в трехметровый сугроб и едва не погиб

На Сахалине дворник во время метели провалился в трехметровый сугроб по пути на работу и едва не погиб. Об этом мужчина рассказал порталу ASTV.RU.

Россиянин получил от начальства приказ выйти на работу во время метели. Добираться ему пришлось по нерасчищенной дороге. Пройдя всего несколько десятков метров от дома мужчина провалился с головой в снег. «Снег рыхлый, попадает везде, дышать невозможно, стал задыхаться. Из последних сил выбрался, кое-как ползком вернулся домой», — рассказал дворник.

Мужчина пожаловался, что начальство грозит ему увольнением, поскольку из-за метели он пропустил уже два рабочих дня. Россиянин объясняет, что не смог добраться до работы, потому что проезд к его дому и прилегающие улочки не были расчищены от снега. Он отправил своему руководству снятое у себя во дворе видео сугробов в надежде, что начальство войдет в его положение.

Ранее сообщалось, что во время расчистки дороги во время метели пропал грейдер с водителем. 42-летний мужчина выехал на расчистку перевала между двумя населенными пунктами. После этого он пропал и уже двое суток не выходит на связь. Местные жители попытались организовать поиски, но им не удалось это сделать из-за плохой видимости и метели. К вероятному месту нахождения грейдериста направились спасатели.

На Сахалине уже несколько дней бушует пришедший с материка циклон. Из-за метели были перекрыты автомобильные дороги, ограничена работа аэропорта Южно-Сахалинска, закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. На севере острова одноэтажные дома практически полностью замело снегом.