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В российском регионе метель оборвала все транспортные связи

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Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

На Сахалине из-за метели полностью перекрыли участки двух автомобильных дорог и ограничили работу аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Так, закрыты участок с 50-го по 219 километр автомобильной дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск — город Холмск — село Красногорск и участок с 12-го по 207 километр между городом Южно-Сахалинском и селом Поречье федеральной автомобильной дороги А 393. В связи с образованием снежных заносов и ухудшением видимости ограничено движение для всех видов автотранспорта, за исключением высоко проходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ, указали в ведомстве.

Кроме того, отменено междугородное автобусное сообщение на участках автодорог из Поронайска до Александровска-Сахалинского, а также из Южно-Сахалинска до Поронайска, Углегорска, Анивы, Шахтерска, Холмска и Макарова и в обратных направлениях.

Аэропорт Южно-Сахалинска работает по метеоусловиям, отмечается в сообщении. В настоящее время в воздушной гавани задержаны рейсы по нескольким направлениям. Также отменены пригородные поезда в двух направлениях: Южно-Сахалинск — Томари, Южно-Сахалинск — Поронайск.

С 00:10 по местному времени закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе вводится ограничение движения паромов до улучшения ситуации.

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