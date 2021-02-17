Дома в российском регионе полностью замело снегом

Одноэтажные дома на севере острова Сахалин практически полностью замело снегом. В регион пришел мощный циклон с материка, передает РИА Новости.

Россиянин на видео показывает, что стоит выше уровня окна, откапывая его, при этом «снегу по самый козырек дома». На кадрах видно, что другие дома в поселении также в сугробах.

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«В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое случается. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться [в соцсетях]», — заявил мэр Тымовского городского округа Сергей Лазарев.

В настоящее время в данном районе Сахалина идет обильный мокрый снег, скорость ветра местами достигает 35 метров в секунду. Часть района остается обесточенной, поскольку электрики не могут добраться в некоторые места, а где-то нет возможности работать из-за сильного ветра. Улучшение погоды ожидают к четвергу, 18 февраля.

На острове также полностью перекрыли из-за метели участки двух автомобильных дорог и ограничили работу аэропорта Южно-Сахалинска. Закрыта паромная переправа Ванино — Холмск и отменено междугородное автобусное сообщение на некоторых направлениях.

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