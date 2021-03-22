Попавший под лавину в Мурманской области ребенок погиб

Ребенок, попавший под сход лавины в Мурманской области, погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление следственного комитета.

По сообщению следственного комитета России по Мурманской области, в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры, погиб ребенок.

В настоящий момент Главное управление МЧС России по Мурманской области проводит мероприятия по эвакуации.

22 марта сообщалось о туристической группе из 16 человек, которые попали под сход лавины в районе станции Имандра, Мурманской области. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.