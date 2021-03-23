Объявленная погибшей под лавиной в Мурманской области девочка оказалась жива

Девочка, объявленная погибшей под снежной лавиной в Мурманской области, оказалась жива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Ее состояние тяжелое. Врачи решают вопрос о ее транспортировке в профильный медицинский центр.

Ранее утверждалось, что в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры погиб ребенок 2008 года рождения. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело.

22 марта сообщалось о туристической группе из 16 человек, которые попали под сход лавины в районе станции Имандра, Мурманской области. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.