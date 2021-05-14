Блогер Эдвард Бил заплатил пострадавшим в устроенном им ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) заплатил пострадавшим при ДТП в центре Москвы, которое устроил. Об этом в комментарии РЕН ТВ сообщил его адвокат Геннадий Удунян.

По словам юриста, его клиент оплатил компенсацию консультанту Госдумы Марии Артемовой, получившей серьезные травмы и продолжающей лечение в больнице. «Всем потерпевшим [оплатил ущерб]. Я так понимаю, там примирение сторон», — отметил Удунян, не назвав общую сумму выплат.

Источник РЕН ТВ рассказал, что 12 мая Артемова перенесла еще одну операцию. Он добавил, что пострадавшая до сих пор находится в больнице. «Ее выписка в ближайшее время не планируется», — пояснил собеседник телеканала.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Артемова попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.

По решению суда блогера не арестовали, но его действия ограничили. Так, помимо запрета на массовые мероприятия, ему запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00, водить машину, пользоваться телефоном и интернетом.