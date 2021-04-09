Блогер Эдвард Бил обратился к пострадавшей в ДТП с его участием

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в Москве, обратился к пострадавшей в аварии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бил выразил надежду, что Мария Артемова, которая пострадала в результате ДТП, простит его. Он подчеркнул, что Мария очень добрый человек. По словам блогера, он сделает все возможное для того, чтобы потерпевшая «встала на ноги». При этом видеоблогер добавил, что надеется на встречу с Марией, ее мужем и семьей.

Участник ДТП также рассказал, что у него нет возможности зайти в интернет и посмотреть, что пишут. Однако он отметил, что сейчас вся страна против него, так как «у нас такой менталитет». По его мнению, люди готовы разорвать на куски оступившегося один раз человека. Тем не менее он подчеркнул, что какая-то часть аудитории поддерживает его, а автолюбители должны понять, что он не специально.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Одна из пострадавших, москвичка Мария Артемова, попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается. Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера: ему запретили выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.