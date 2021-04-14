Блогера Эдварда Била заметили на бойцовском шоу вопреки запрету суда

Человека, похожего на блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), заметили на одном из бойцовских шоу. О подозрении в нарушении запретов суда сообщает телеканал РЕН ТВ.

Бил устроил крупное ДТП с пострадавшей в Москве и по решению суда не может участвовать в массовых мероприятиях. Однако мужчина, внешне и по одежде похожий на пранкера, был замечен на спортивном соревновании по боевым единоборствам.

Так, сначала похожий на блогера человек появился в составе сопровождающей команды одного из участников турнира. При этом он спрятал лицо за маской и очками. Во время поединка этот человек был среди зрителей и его также можно было увидеть на видеозаписи одного из поединков. В этот момент он уже был без очков и маски, но в той же одежде.

По решению суда Била не арестовали, но запретили ему определенные действия. Так, помимо запрета на массовые мероприятия, ему запрещено выходить из дома с 20:00 до 8:00, водить машину, пользоваться телефоном и интернетом. Если нарушения будут подтверждены, то мера пресечения может быть изменена на более строгую.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Одна из пострадавших, москвичка Мария Артемова, попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается.