Россияне массово захотели послушать Моргенштерна в HiFi качестве

Россияне выбрали песни для прослушивания в HiFi качестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

СберЗвук стал первым российским аудиосервисом, который предоставил пользователям возможность слушать аудио в HiFi формате. К запуску новой функции команда решила узнать у жителей страны, как они слушают музыку и какие треки в lossless-качестве добавят в свои плейлисты первыми. В опросе приняли участие 1500 человек из разных городов.

Самыми популярными жанрами для прослушивания в HiFi стали поп-музыка и классика. На втором месте с небольшим отрывом — рок, на третьем — электронная музыка и хип-хоп. Топ-5 замыкает джаз и металл.

Для прослушивания с более глубокой детализацией звука среди поп-композиций россияне выбрали трек Светланы Лободы «Родной», BESTSELLER от Макса Барских в дуэте с Zivert и песню «Птичка» в исполнении HammAli & Navai. Среди иностранных артистов — Your power от Billie Eilish. Среди классических композиций — «Вальс Цветов» Чайковского из оперы «Щелкунчик», Симфония номер 5 до минор Людвига Ван Бетховена и «Хабанера» Жоржа Бизе из «Кармен».

Что касается рока в HiFi качестве, первыми в списке идут баллада «Беспечный Ангел» группы «Ария» и «Орбит без сахара» коллектива «Сплин». Из более новых рок-композиций люди проявили интерес к треку Oblivion от британского дуэта Royal Blood и Elasticity от вокалиста System Of A Down Сержа Танкяна.

Многие рассчитывают, в первую очередь, наконец-то расслышать, о чем поет Моргенштерн и планируют начать с «Дула» . Однако шоумен оказался на втором месте среди хип-хоп-исполнителей: первое занял Скриптонит и трек «Оттенки». На третьем — Miyagi & Andy Panda и трек «Патрон». В электронном HiFi-хит-параде победил танцевальный трек Tiesto — The Business. За ним следует «Меланхолия» от ярославского коллектива и участников рейтинга Forbes «30 до 30» Cream Soda. Многие захотели разобрать шепот Бьорк в So quite, а также переслушать Grantchester Meadows от Pink Floyd, который начинается с пения птиц.