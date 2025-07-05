В Госдуме предложили освобождать граждан от платежей по ипотеке при одном условии

Миронов предложил полностью освобождать семьи с тремя детьми от ипотеки

В Госдуме предложили полностью освобождать граждан от платежей по ипотеке при одном условии. С такой инициативой выступил Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов, передает ТАСС.

Миронов выступил за концепцию постепенного снижения ипотечной нагрузки на семьи по мере появления в них новых детей. Так, при рождении первого ребенка он предложил списывать 25 процентов долга, при появлении на свет второго — 50 процентов.

« [Родился]третий — мы говорим людям: "Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу"», — резюмировал он.

Ранее Миронов предложил вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину снизить кредитные ставки по «Семейной ипотеке».