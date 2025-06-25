Ставки по семейной ипотеке предложили снизить до трех процентов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы «Семейная ипотека» до трех процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов напомнил, что в настоящее время для семей с детьми доступна семейная ипотека со ставкой шесть процентов годовых и первоначальным взносом 20 процентов от стоимости жилья. Однако даже такие льготные условия для многих россиян неподъемны.

Он также рассказал, что многие россияне хотели бы продать небольшую квартиру и купить жилье большей площади с учетом ипотечного жилья, однако это тоже сложно. Много времени уходит на продажу и последующую покупку новой квартиры. Покупатели квартиры могут потребовать освободить ее сразу после заключения сделки, тогда семье приходится временно жить в съемном жилье, что является дополнительными расходами, которые многим не по карману.

Этот вопрос предлагается решить следующим образом: разрешить заключать кредитный договор с первоначальным взносом в ноль процентов при передаче в залог банка единственного жилья. В дальнейшем кредитная организация сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что «Семейная ипотека» дает достаточный денежный поток в строительство жилья в России. Новые условия программы следует обсуждать с учетом того, как она работает в настоящее время.

Тем временем российским семьям моложе 26 лет с двумя детьми захотели помочь оплачивать ипотеку. Законопроект о новой мере поддержки для некоторых граждан внесли в Госдуму. Авторы инициативы уверены, что мера повысит рождаемость.