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18:46, 18 июня 2025Экономика

Эффективность «Семейной ипотеки» оценили

Минфин: «Семейная ипотека» дает достаточный денежный поток в строительство
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Семейная ипотека» дает достаточный денежный поток в строительство жилья в России. Так эффективность льготной программы оценил заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Замглавы Минфина отметил, что новые условия по программе будут обсуждать с учетом того, как она работает сейчас.

«В принципе, считаем, что пока "Семейная ипотека" предоставляет достаточный денежный поток в строительную отрасль и также предоставляет достаточно точную поддержку для наших граждан и для семей с детьми», — подчеркнул Чебесков.

Ранее юристы объяснили, что будет с «Семейной ипотекой» при разводе супругов. Так, если семья с ребенком брала льготный кредит, будучи в браке, но пара решила развестись, то заем не аннулируют. Однако бывшим супругам важно договориться о погашении ежемесячных платежей между собой.

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