Раскрыта судьба «Семейной ипотеки» при разводе супругов

Юрист Назарян: «Семейную ипотеку» не аннулируют после расторжения брака

После развода супругов «Семейную ипотеку» не аннулируют. Судьбу льготного кредита на жилье при расторжении брака раскрыла россиянам юрист Зара Назарян, пишет aif.ru.

Эксперт напомнила, что главным условием выдачи кредита по этой госпрограмме является наличие ребенка до шести лет включительно. И если родители взяли такую ипотеку, будучи в браке, а в процессе ее погашения развелись, то на условия это никак не повлияет.

Однако бывшим супругам важно договориться о погашении ежемесячных платежей между собой. «Если при оформлении ипотеки они не заключили брачный контракт, по которому квартира переходит в собственность одного из супругов, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. И ежемесячные платежи тоже являются совместными, в том числе после расторжения брака», — пояснила Назарян.

Ранее юристы заявили, что при разводе банк может поделить платежи между супругами. Разделяя кредитный договор на две части, за каждым из супругов остается право на долю в собственности. Платежи осуществляются в соответствии с полученной частью жилплощади.